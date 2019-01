Actualidade

Portugal é o país convidado da próxima edição da maior feira internacional de moda masculina, Pitti Uomo, que decorre de 08 a 11 de janeiro em Florença, Itália, na qual irão marcar participar onze marcas nacionais.

Portugal leva uma "comitiva de luxo" à feira, que vai realizar a 95.ª edição. "Além do protagonismo associado ao título de 'Guest Nation' [Nação Convidada], as cores nacionais estarão ainda representadas por uma vasta comitiva de empresas, marcas e estilistas, à conquista de novos mercados internacionais", de acordo com a Associação Seletiva Moda (ASM), criada com vista a valorizar a fileira têxtil portuguesa num contexto internacional.

Da comitiva "From Portugal", da ASM, fazem parte as marcas e designers de moda nacionais +351, Ecolã, Hugo Costa, Ideal & Co, Labuta, Mano Studio, Nicole, Westmister, Caiagua, Dielmar e Poente, "numa imponente embaixada portuguesa, com o foco na qualidade e na variedade da oferta, que vai desde o vestuário mais clássico ao sportswear, desde o vestuário aos acessórios".