Actualidade

Uma mulher foi encontrada morta ao início da tarde de hoje, na base de uma falésia na zona de Ponta Ruiva, no concelho de Vila do Bispo, no Algarve, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com uma fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta para o aparecimento do cadáver do sexo feminino, que aparenta ter cerca de 30 anos, foi dado pelas 15:00.

Por seu turno, o Capitão do Porto de Lagos, Conceição Duarte, disse à Lusa que o corpo se encontrava nas rochas, num local de difícil acesso, na base de uma falésia cerca de 40 metros de altura.