A Associação O Joãozinho propôs ao Centro Hospitalar de São João, no Porto, avançar com os trabalhos da ala pediátrica, a funcionar em contentores há cerca de dez anos, até a unidade hospitalar "estar em condições" de os assumir.

Numa carta enviada ao presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, datada de hoje, e a que a Lusa teve acesso, o dirigente da associação, Pedro Arroja, sugeriu ao hospital "desimpedir" o espaço destinado à ala pediátrica, retirando de lá o Serviço de Sangue, para avançar com a obra.

"A Associação O Joãozinho avança com os trabalhos até o Centro Hospitalar São João estar em condições de os assumir, momento a partir do qual a obra passará a decorrer sob a titularidade do CHSJ e com financiamento público", refere na missiva.