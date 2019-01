Actualidade

A Assembleia Municipal de Vila Pouca de Aguiar aprovou por unanimidade uma moção contra o atual funcionamento do posto da GNR de Pedras Salgadas, que alega ter sido transformado "num mero balcão de atendimento", anunciou hoje a autarquia.

O alerta dos deputados municipais surge na sequência de uma "onda de assaltos na zona norte do concelho, que se verificou em dezembro, e que acontece após a reestruturação de serviços em junho".

O Comando Distrital da GNR de Vila Real transferiu o efetivo do posto de Pedras Salgadas para a sede do município, Vila Pouca de Aguiar, passando o posto de Pedras Salgadas a funcionar apenas com um militar no atendimento ao público.