Actualidade

O presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, Tomás Correia, não acredita numa condenação do Banco de Portugal, afirmando que a avaliação da sua idoneidade, para já, cabe à assembleia-geral da mutualista e não ao regulador dos seguros.

"Não estou preocupado, não estamos preocupados com isso. Não há nenhum ['feedback' do regulador dos seguros sobre essa matéria] e temos a certeza de que não teremos", disse aos jornalistas Tomás Correia, que hoje tomou posse como presidente da mutualista por mais três anos.

O responsável considerou que a leitura que faz do novo código mutualista indica que enquanto não se aplicarem à Associação Mutualista Montepio Geral as regras do setor segurador (o que pode demorar anos) não cabe à ASF avaliar a sua idoneidade, mas à assembleia-geral da mutualista.