Actualidade

O eurodeputado socialista Francisco Assis anunciou hoje que declinou o convite para participar numa conferência promovida pelo Movimento Europa e Liberdade (MEL) por este encontro ter objetivos políticos, aspirando a ser uns "estados gerais" do centro-direita.

Esta posição do antigo líder parlamentar do PS consta de uma carta que o próprio enviou a Paulo Carmona, um dos promotores da conferência "Europa e Liberdade" - iniciativa que, entre os próximos dias 10 e 11, deverá juntar várias figuras do centro-direita português, casos da presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, e do líder do partido Aliança, Pedro Santana Lopes.

Tal como Francisco Assis, segundo fonte da anterior direção socialista, também o ex-secretário-geral do PS António José Seguro não aceitou participar nesta conferência, apesar de a sua presença ter sido anunciada pelos organizadores da iniciativa.