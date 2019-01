Actualidade

O Sporting ascendeu hoje ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ultrapassando o Benfica, ao vencer em casa o Belenenses por 2-1, em encontro da 15.ª jornada.

Bruno Gaspar, aos 57 minutos, e Miguel Luís, aos 80, selaram o triunfo dos 'leões', que se mantiveram como a única equipa só com vitórias caseiras, enquanto Fredy marcou, aos 90, o tento dos 'azuis', derrotados fora pela primeira vez.

Na classificação, o Sporting passou a contar 34 pontos, contra 36 do líder FC Porto, que ainda joga hoje, 33 do Sporting de Braga e 32 do Benfica, enquanto o Belenenses caiu para oitavo, com 22.