Actualidade

Tomás Correia, que hoje renovou a liderança da Associação Mutualista Montepio, considera que não será necessário eleger uma nova administração para a associação após ser concluída a alteração dos estatutos, afirmando esperar cumprir o mandato até ao fim.

"Penso cumprir integralmente", disse Tomás Correia aos jornalistas, quando questionado sobre a hipótese de a meio do mandato entregar o cargo de presidente da Associação Mutualista Montepio a um dos atuais vogais.

Tomás Correia tomou hoje posse como presidente do Conselho de Administração Associação Mutualista do Montepio, por mais três anos (2019-2021), depois de a sua lista (lista A) ter ganhado as eleições de dezembro com 43,2% dos votos, ainda que perdendo a maioria absoluta.