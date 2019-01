Actualidade

Rui Vitória deixou hoje o comando técnico do Benfica, depois de três épocas e meia e seis títulos, anunciou o clube 'encarnado' em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa (...) que chegou a um princípio de acordo com o treinador Rui Vitória para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos", anunciaram os 'encarnados'.

Um dia depois do desaire por 2-0 no reduto do Portimonense, Rui Vitória deixa o Benfica no quarto lugar da I Liga, nos 16 avos de final da Liga Europa, nos quartos de final da Taça de Portugal e na 'final four' da Taça da Liga.