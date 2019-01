Actualidade

Rui Vitória, o treinador que levou o Benfica à conquista do inédito tetracampeonato de futebol, saiu hoje pela 'porta pequena' do clube lisboeta, empurrado pelos maus resultados, que tornaram insustentável a sua continuidade na Luz.

O técnico enriqueceu a sala de troféus do Benfica com os títulos nacionais de 2016 e 2017, que completaram a sequência do 'tetra', iniciada por Jorge Jesus, campeão nos dois anos anteriores, ao qual sucedeu no comando dos 'encarnados'.

Rui Vitória, de 48 anos, conquistou também uma Taça de Portugal (2017), uma Taça da Liga (2016) e duas Supertaças (2017 e 2018), mas não resistiu ao falhanço do ambicionado 'penta', à perspetiva de uma nova época em 'branco' no campeonato - a atual - e ao estrondoso fiasco europeu nas duas últimas temporadas.