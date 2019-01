Actualidade

O Benfica tornou-se hoje o quinto clube a mudar de treinador entre os participantes na edição 2018/19 da I Liga portuguesa de futebol, ao ser anunciada a saída de Rui Vitória, após três anos e meio no cargo.

Um dia depois do desaire por 2-0 no reduto do Portimonense e da queda, hoje confirmada, para o quarto lugar do campeonato, Rui Vitória saiu e, à condição, passa a ser Bruno Laje, o técnico da equipa B dos 'encarnados', a liderar o conjunto da Luz.

Em 15 jornadas, Rui Vitória, que foi campeão em 2015/16 e 2016/17, levando as 'águias' a inédito tetra, e 'vice' em 2017/18, somou 10 vitórias, dois empates e três derrotas, todas por dois golos de diferença.