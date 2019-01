Actualidade

As autoridades chinesas detiveram 13 cidadãos do Canadá desde que, no início de dezembro, Pequim ameaçou Otava com "graves consequências" caso não libertasse a diretora financeira da gigante chinesa das telecomunicações Huawei, Meng Wanzhou.

"O ministério dos Negócios Estrangeiros está ciente de que treze cidadãos canadianos foram detidos na China [continental], desde 01 de dezembro", avançou o porta-voz do ministério Guillaume Bérubé, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Três casos foram, entretanto, tornados públicos: Michael Kovrig, antigo diplomata do Canadá, e Michael Spavor, empresário com ligações à Coreia do Norte, ambos acusados de "prejudicarem a segurança nacional da China", e Sarah McIver, professora que, entretanto, foi libertada e regressou ao Canadá.