Actualidade

Mais de 750 pessoas foram detidas na Índia durante os protestos contra a entrada de duas mulheres no templo hindu de Sabarimala, informou hoje a polícia indiana, que teme mais violência nos próximos dias.

"A polícia continua extremamente vigilante, há tensão, mas ainda é pacífica", afirmaram as autoridades, acrescentando que impuseram proibições de viagem para as cidades de Palakkad e Kasargod, duas das áreas mais afetadas pela violência.

Várias localidades do estado de Kerala, no sul da Índia, estiveram, na quinta-feira, em greve para protestar contra a entrada de duas mulheres no templo hindu de Sabarimala, prosseguindo as manifestações de quarta-feira que já causaram um morto.