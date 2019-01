Actualidade

A Coreia do Sul vai fazer regressar ao país 6.300 toneladas de lixo ilegalmente exportado para as Filipinas, anunciou hoje o Ministério sul-coreano do Meio Ambiente.

"Pretendemos trazer o lixo o mais rapidamente possível, mas a data exata ainda está para ser fixada porque ainda estamos no processo de consultas bilaterais [com as autoridades filipinas]", afirmou em conferência de imprensa o porta-voz do Ministério.

O lixo foi enviado em julho para a ilha de Mindanao, no sul do país, através de uma empresa filipina.