Actualidade

O autarca de Bordéus e ex-primeiro-ministro de França Alain Juppé deixou de pagar as suas quotas aos Republicanos, afastou-se do partido e já não é militante, confirmou hoje Gilles Platret, porta-voz do partido, à rádio Franceinfo.

"É um facto", respondeu Platret, questionado sobre as notícias da saída do ex-primeiro-ministro dos Republicanos.

Gilles Platret referiu que Alain Juppé deixou de pagar as quotas ao partido (da direita francesa) e "há um ano deixou de participar nas reuniões" dos Republicanos.