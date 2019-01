Actualidade

A Associação DNS.PT, que gere o domínio da Internet .pt, contabilizou 107.850 novos registos diretos em 2018, "o melhor ano de sempre", adiantou a presidente do conselho diretivo do organismo, Luísa Gueifão, à Lusa.

A responsável assinalou que existiu "uma conjunção de fatores" que conduziram a este resultado, incluindo o lançamento de uma nova marca no ano passado, acompanhada de uma campanha de posicionamento.

Além disso, realçou Luísa Gueifão, a associação comemorou 30 anos em 2018 e atingiu, no início do ano, a marca de um milhão de registos, "e isso faz com que as pessoas estejam mais atentas à importância de ter um domínio em .pt", realçou.