Actualidade

O avançado brasileiro Fernando Andrade, proveniente do Santa Clara, é o primeiro 'reforço de inverno' do FC Porto, tendo assinado um contrato por quatro épocas e meia, anunciou hoje o campeão nacional de futebol no site oficial.

Fernando Andrade, de 25 anos, que rubricou um compromisso até junho de 2023 com o líder destacado da I Liga portuguesa, vai vestir a camisola número 37 dos 'dragões' e já estará a partir de hoje à disposição do treinador Sérgio Conceição.

Depois de ter disputado o último jogo pelo Santa Clara na quarta-feira, no qual marcou o único golo da equipa açoriana, de grande penalidade, na derrota por 2-1 na receção ao Tondela, Fernando Andrade chegou ao Porto no dia seguinte, altura em que assinou o contrato com o FC Porto.