Um incêndio destruiu hoje uma habitação localizada em Vila Nova de Ceira, concelho de Góis, distrito de Coimbra, e provocou três desalojados, um casal e uma criança, que foram acolhidos por familiares, disse fonte dos bombeiros.

Em declarações à agência Lusa, Jody Rato, comandante dos bombeiros voluntários de Góis, explicou que à chegada dos meios de socorro, cerca das 02:00 de hoje, a moradia "de construção antiga, mas renovada por dentro", estava "praticamente toda tomada pelas chamas" que terão tido origem numa chaminé.

"As pessoas estavam a descansar, mas aperceberam-se do ruído. A cobertura em madeira já estava a arder e o fogo alastrou", indicou Jody Rato, que assumiu o comando das operações de socorro no local.