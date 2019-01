Actualidade

O Governo são-tomense nomeou Américo Soares de Barros para o cargo de governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP) e Maribel Rocha para diretora da Polícia Judiciária, indica um comunicado do Conselho de Ministros hoje divulgado.

Neste mesmo comunicado o executivo nomeou outros oito diretores e presidentes do conselho de administração: a Direção do Comércio, Serviços Prisionais e de Reinserção Social, Direção Geral do Turismo, Direção Geral do Desporto, Instituto da Juventude, Direção do Ensino Básico, Direção do Ensino Secundário e Direção do Ensino Superior.

As nomeações foram feitas por uma resolução aprovada pelo conselho de ministros e o executivo justificou o afastamento dos antigos responsáveis destas instituições com a "conveniência de serviço" e necessidade de "introduzir maior dinâmica e eficiência nos respetivos setores".