Face Oculta

A parte do processo Face Oculta relativa ao arguido Armando Vara já se encontra no Tribunal de Aveiro, para que seja emitido o mandado de condução à cadeia para o ex-ministro, disse à Lusa fonte judicial.

"O processo principal encontra-se no Tribunal da Relação do Porto, mas em relação ao arguido Armando Vara já tinha sido extraído um traslado que foi enviado no dia 27 de dezembro para Aveiro, só que esteve retido na secção central até hoje", disse à Lusa o juiz presidente da Comarca de Aveiro, Paulo Brandão.

De acordo com o mesmo responsável, o processo vai ser apresentado à juíza titular do processo Marta Carvalho para despacho, não sendo de esperar uma decisão esta sexta-feira.