Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, que cumpre hoje o segundo dia de visita à Etiópia no âmbito do tradicional périplo africano do início do ano, reafirmou a prioridade de África na política externa chinesa.

"As ações concretas da China provam que África tem um lugar importante na política externa chinesa. Fortalecer a cooperação com África e promover o desenvolvimento dos países é uma prioridade para a diplomacia da China", disse Wang Yi, citado pela agência oficial chinesa Xinhua.

Wang Yi falava aos jornalistas após um encontro, na quinta-feira, com o homólogo etíope Workneh Gebeyehu no mesmo dia em que esteve também reunido como o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed.