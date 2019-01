Actualidade

O Presidente angolano defendeu hoje que a indústria pesqueira nacional deve estar ao serviço do "combate da fome, pobreza e criação de postos de emprego", pedindo "melhor organização do setor" para o "aumento do volume de capturas".

João Lourenço que falava hoje, na cerimónia de tomada de posse, dos novos membros do Governo central, provincial e do Conselho da República, que teve lugar no Palácio Presidencial, em Luanda, disse que quer "melhores políticas" para "atração do investimento" no setor pesqueiro.

Para o Presidente da República de Angola, sendo o peixe e os produtos do mar, uma fonte de proteína animal "é preciso que o setor se organize no sentido de aumentar o volume de capturas, aumentar o emprego".