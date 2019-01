Actualidade

O ministro da Administração Interna considerou hoje, no parlamento, que a suspensão dos diplomas setoriais da transferência de competências para as autarquias, pretendida pelo PCP e pelo BE, "seria trair os autarcas portugueses".

"Suspender este processo aqui seria trair os autarcas portugueses, seria trair a confiança e a exigência da Associação Nacional de Municípios e da Anafre [Associação Nacional de Freguesias], seria trair 40 anos de esperança pela concretização do verdadeiro poder local democrático", afirmou Eduardo Cabrita.

O governante, que falava no âmbito da apreciação parlamentar de 11 diplomas setoriais da transferência de competências para as autarquias, solicitados pelo PCP, BE e CDS-PP, manifestou, no entanto, abertura para o acompanhamento do processo pela Assembleia da República.