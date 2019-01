Actualidade

As necessidades de financiamento líquidas do Estado para este ano deverão situar-se em cerca de 8,6 mil milhões de euros, anunciou hoje a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

O IGCP indica que o programa de financiamento para 2019 já foi aprovado pela tutela.

No ano passado, em termos líquidos, as necessidades de financiamento do Estado ascenderam a 10,9 mil milhões de euros.