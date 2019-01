Eleições/RDCongo

A ONU considerou hoje que a repressão levada a cabo pelo poder na República Democrática do Congo (RDCongo) contra as vozes dissidentes pode voltar-se contra o próprio poder depois do anúncio do resultado das eleições gerais de domingo.

"A intimidação e o assédio contra jornalistas, candidatos da oposição e defensores dos Direitos Humanos prosseguem", denunciou hoje, em Genebra, a porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos do Homem, Ravina Shamdasani.

"Durante este período muito sensível, muito tenso, tememos que estes esforços para silenciar a oposição possam ter um efeito inverso considerável, logo que forem anunciados os resultados", continuou a responsável, apelando a "todas as partes" para que não recorram à violência.