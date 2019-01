Actualidade

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, exigiu hoje uma atuação mais forte aos poderes legislativo e judiciário para combater a violência no país.

"Sem garantias necessárias para os agentes de segurança pública agirem em prol do cidadão de bem, a diminuição dos crimes não vai ocorrer na velocidade que o brasileiro exige. Os poderes legislativo, executivo e judiciário têm que assumir este compromisso urgentemente", escreveu o Presidente, na rede social Twitter.

O posicionamento do chefe de Estado brasileiro reflete o seu apoio a um projeto polémico que consiste na aprovação de um dispositivo legal para dar imunidade a policias que matarem criminosos em serviço, que necessita de apoio do Congresso e de membros do judiciário para avançar.