Selminho

O PSD/Porto defendeu hoje que a decisão do tribunal sobre a propriedade do terreno Selminho "não encerra o assunto", exigindo a divulgação dos "exatos termos dos acordos" entre a autarquia e a empresa do presidente da Câmara.

"O PSD do Porto exige que sejam públicos os exatos termos de todos os acordos celebrados entre a Câmara do Porto e a imobiliária Selminho, propriedade de Rui Moreira e familiares. Exige ainda que se tornem também públicos quais os efetivos suportes legais que serviram de base a um acordo que prevê o pagamento duma indemnização à imobiliária", sustenta em comunicado a comissão política concelhia.

Lembrando que, "para além das questões da efetiva propriedade dos terrenos que o Tribunal agora clarificou, sempre levantou dúvidas sobre a existência de quaisquer efetivos direitos adquiridos por parte da empresa imobiliária", o PSD do Porto defende ser "este o momento de os portuenses poderem ver este assunto clarificado e cabalmente esclarecido".