Eleições/RDCongo

A União Europeia associou-se hoje aos apelos da comunidade internacional no sentido de que os resultados das eleições presidenciais na República Democrática do Congo (RDCongo), que deverão ser conhecidos domingo, "sejam conformes ao voto do povo congolês".

Apontando que, "com a celebração de eleições em 30 de dezembro último, a RDCongo está num momento histórico de uma transição democrática", o Serviço Europeu de Ação Externa - o corpo diplomático da UE - indica que "a UE associa-se aos apelos, entre outros, da missão de observação eleitoral da União Africana", para que os resultados, "cuja divulgação é aguardada", reflitam fielmente a vontade do povo.

"Todos os atores políticos da RDCongo têm a responsabilidade de contribuir para o sucesso desta transição, num espírito de reconciliação e de paz", declarou hoje a porta-voz do Serviço Europeu de Ação Externa, acrescentando que, pela sua parte, a UE continua "pronta a acompanhar o processo em estreita concertação com os seus parceiros, em particular das Nações Unidas e africanos".