Dívidas/Moçambique

Os dois principais partidos da oposição em Moçambique consideram hoje em Maputo que a detenção do ex-ministro da Finanças Manuel Chang mostra a "incompetência vergonhosa" da justiça do país e da "desorganização do Estado".

"A detenção do antigo ministro das Finanças na África do Sul é prova da incompetência vergonhosa da justiça moçambicana", disse à Lusa o porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), maior partido da oposição, José Manteigas.

José Manteigas acusou a Procuradoria-Geral da República de "letargia" na investigação de dívidas públicas ocultas de mais de dois mil milhões de euros que terão levado as autoridades norte-americanas a emitirem um mandado de captura internacional a Manuel Chang, ministro das Finanças durante o período em que aqueles créditos foram concedidos.