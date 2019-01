Actualidade

As forças de segurança dispersaram hoje, com recurso a bastões e gás lacrimogéneo, duas manifestações na cidade de Omdurman, na margem do rio Nilo, frente a Cartum, na terceira semana de protestos contra o Governo do Sudão.

"Dezenas de pessoas saíram hoje em marcha da mesquita da comunidade religiosa Ansar", na localidade de Omdurman, disseram testemunhas citadas pela agência de notícias espanhola EFE.

De acordo com as mesmas fontes, a polícia dispersou os manifestantes, que gritavam palavras de ordem como "Revolução, revolução até à vitória" e "O povo quer a queda do regime", e deteve oito pessoas, dados não confirmados oficialmente.