Actualidade

A candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura em 2027 vai fazer um estudo, com o Centro de Estudos Sociais, sobre a cultura na cidade e na região, suas representações e suas valências, foi hoje anunciado.

O grupo de trabalho que está a preparar a candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura em 2027 (CCEC2027) está a articular com investigadores do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra (UC) a elaboração de um inquérito/estudo de satisfação sobre a cultura em Coimbra e na região, suas representações e suas valências, disse hoje o coordenador do grupo, Luís de Matos.

A investigação, que "partirá de inquéritos lançados à população da cidade e da região", procurará "analisar discursos, imagens e práticas culturais", acrescentou o responsável, que falava hoje, em Coimbra, durante a segunda reunião pública que, trimestralmente, a comissão promove para dar conta das ações que o grupo de trabalho realizou nos últimos meses e daquelas que prepara para os próximos tempos.