Selminho

Os vereadores do PS na Câmara do Porto afirmaram hoje esperar que a decisão judicial sobre ser municipal parte do terreno da Selminho, imobiliária do presidente da autarquia, acabe com "um conflito cujos contornos prejudicam gravemente a governação autárquica".

"A decisão [do tribunal] corresponde àquilo que o PS sempre defendeu, designadamente durante a campanha autárquica de 2017: os terrenos da Arrábida registados em nome da Selminho pertenciam ao município e os serviços da autarquia deveriam fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para os devolver à cidade e aos cidadãos do Porto", dizem os vereadores do PS em comunicado.

Para os eleitos socialistas, "essa era uma verdade evidente e o tribunal veio agora dar-lhe força de lei", ao "declarar nula a escritura de usucapião dos terrenos da Arrábida, o que significa que a cidade recupera a titularidade destes terrenos".