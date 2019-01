Selminho

A CDU do Porto considerou hoje que o designado caso Selminho, relativo a um acordo da imobiliária do presidente da autarquia com a Câmara, fica "encerrado" com a decisão judicial que determina ser municipal parte do terreno na Arrábida.

Em declarações à Lusa, a vereadora da CDU na autarquia, Ilda Figueiredo, afirma que "o caso está resolvido", porque "o terreno é da câmara", defendendo que a autarquia deve agora "tomar posse do que é seu".

"A CDU considera que o acordo [extrajudicial e no qual a autarquia se comprometia a devolver capacidade construtiva ao terreno da Selminho no âmbito da revisão do PDM - Plano Diretor Municipal] caiu por terra, porque o terreno é da câmara", observou Ilda Figueiredo, comentando a decisão do tribunal que deu razão ao município na ação em que esta reivindicava a propriedade de 1.661 dos 2.260 metros quadrados comprados pela Selminho.