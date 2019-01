Actualidade

O grupo Gran Cruz assumiu a distribuição em Portugal do Cutty Sark Scotch Whisky, após chegar a acordo com a Sogrape, que desde 2001 estava associada àquela marca de 'whisky' escocês, anunciaram hoje as duas empresas.

"A partir de janeiro de 2019 a Sogrape Distribuição transfere os direitos de distribuição para a Companhia União dos Vinhos do Porto e Madeira, a empresa de distribuição do Grupo Gran Cruz em Portugal", lê-se num comunicado conjunto emitido pelas duas empresas.

Este acordo surge após a aquisição ao grupo Edrington, em dezembro passado, da marca Cutty Sark Scotch Whisky pelos franceses da La Martiniquaise-Bardinet.