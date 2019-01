Actualidade

As Nações Unidas estão a apoiar as autoridades da República do Congo (Congo-Brazaville) na ajuda humanitária a cerca de 16 mil refugiados fugidos aos confrontos entre comunidades na região oeste da vizinha República Democrática do Congo.

Os dados foram avançados hoje em Genebra, na Suíça, por um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Andrej Mahecic.

Segundo Andrej Mahecic, as pessoas estão a fugir dos violentos confrontos que eclodiram em dezembro de 2018 entre duas comunidades em Yumbi, província de Mai-Ndombe, na região oeste do país.