Actualidade

O PCP manifestou hoje "sérias dúvidas" quanto à aquisição de um Navio Polivalente Logístico, prevista na proposta de Lei de Programação Militar, defendendo que não corresponde a prioridades nacionais, mas sim a objetivos da NATO.

Independentemente de uma "reflexão mais profunda" sobre a proposta de Lei de Programação Militar, que vai ser debatida na generalidade no parlamento no próximo dia 23, o PCP considera que o diploma "mantém traços de anteriores em que as prioridades da NATO estão claramente contempladas", disse à Lusa o deputado comunista Jorge Machado.

"O Navio Polivalente Logístico é o exemplo mais flagrante de um investimento avultadíssimo num equipamento que não tem, do ponto de vista da Defesa Nacional, significado" e suscita "sérias dúvidas" face ao atual quadro de "limitação de recursos", sustentou.