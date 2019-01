Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) perguntou hoje ao Governo porque não afetou mais meios para extinguir a combustão que se observa há mais de um ano nas escombreiras das antigas minas do Pejão, em Castelo de Paiva.

Numa exposição dirigida ao ministro da Economia, o deputado Moisés Ferreira quis saber as medidas tomadas "para que, no mínimo, se dupliquem os meios no terreno, de forma a conseguir uma extinção do incêndio mais rápida e com menos consequências para a população" e porque não "foram alocados mais meios logo no início das operações".

O parlamentar do BE eleito pelo distrito de Aveiro recorda que visitou o local, na freguesia de Pedorido, em dezembro, onde constatou a situação que disse preocupar a população.