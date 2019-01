Actualidade

A Câmara de Sintra analisa, na terça-feira, uma proposta para que a assembleia municipal delibere não aceitar a descentralização de competências em 2019, e prevê criar um grupo de missão para avaliar "o real alcance financeiro" das novas atribuições.

Segundo uma proposta do presidente da autarquia, a que a Lusa teve hoje acesso, o executivo deverá submeter à assembleia municipal a deliberação pela "não aceitação da transferência de competências", previstas na lei-quadro da descentralização, em 2019.

"Não é viável apreciar e enquadrar adequada e fundamentadamente as consequências financeiras e (acima de tudo) materiais decorrentes do exercício pela câmara municipal das novas competências em causa já no ano de 2019", considera Basílio Horta (PS).