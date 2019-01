Selminho

O BE defendeu hoje que o presidente da Câmara do Porto deve anunciar "a nulidade do acordo com a imobiliária da família", a Selminho, e "suspender" a obra da Arcada na Arrábida, reivindicando os terrenos onde esta decorre.

"Rui Moreira, ao invés de se congratular [com a decisão judicial que hoje considerou ser municipal uma parcela de terreno da Selminho na Arrábida], deve demonstrar à cidade que quer efetivamente defender os seus interesses, anunciando imediatamente a nulidade do acordo com a imobiliária, e reivindicando os terrenos da escarpa [onde está em curso uma empreitada da empresa Arcada], o que se tem recusado a fazer", afirma o grupo municipal do BE em comunicado.

Para o grupo municipal, "sob o espectro do prejuízo para a Câmara (risco indemnizações ou multas), no caso Selminho como nos restantes, Moreira protela sucessivamente decisões que, essas sim, serviriam para salvaguardar os interesses da cidade - como é o caso da suspensão da obra da escarpa da Arrábida", em investigação pelo Ministério Público.