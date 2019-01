Selminho

A CDU do Porto defendeu hoje que a decisão judicial de que é municipal parte do terreno da Selminho, imobiliária do presidente da Câmara, deve levar à investigação, nomeadamente pelo Ministério Público (MP), de "outras propriedades" na Arrábida.

"Este desfecho [a sentença do tribunal] deve motivar que outras propriedades junto à Ponte da Arrábida sejam investigadas pelos serviços do município e também pelo Ministério Público", sustenta a CDU em comunicado.

De acordo com a CDU, existem "propriedades adjacentes à Ponte sobre as quais se percebe claramente que poderão ser situações semelhantes à que hoje teve um desfecho justo para o município", com o Tribunal Judicial da Comarca do Porto a dar razão à Câmara na ação em que esta reivindicava a propriedade de 1.661 dos 2.260 metros quadrados comprados pela Selminho.