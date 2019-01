Selminho

A Selminho, imobiliária do presidente da Câmara do Porto e família, vai "analisar" um eventual recurso à sentença que concluiu serem municipais 1.661 dos 2.260 metros quadrados comprados em 2001 na escarpa da Arrábida pela empresa, revelou o advogado.

José Ricardo Gonçalves, representante legal da empresa no processo do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, disse à Lusa que a empresa ficou "surpreendida" com a sentença, "em face da prova testemunhal e documental produzida quanto à posse exercida pela Selminho e quanto à posição da Câmara ao longo dos anos sobre aquele terreno".

"Desde 2001 que a Selminho se arrogou proprietária do terreno. Vamos analisar a sentença. Foi uma decisão que nos surpreendeu. Vamos estudar o que fazer a seguir", afirmou o causídico, admitindo a possibilidade de recurso da decisão judicial.