Euromilhões

A chave vencedora do concurso 002/2019 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 07 - 11 - 19 - 27 - 37. As estrelas são o 06 e 10.

Em jogo, no primeiro prémio, estão 17 milhões de euros.

LPM // JLG