Eleições/RDCongo

Os Estados Unidos anunciaram, na sexta-feira, o destacamento de militares norte-americanos para o Gabão, em resposta aos possíveis tumultos na República Democrática do Congo, que aguarda os resultados das eleições de 30 de dezembro.

Numa carta enviada aos líderes do Congresso, o Presidente Donald Trump informou que cerca de 80 membros das forças armadas foram destacados "para estarem em posição de apoiar a segurança" dos cidadãos norte-americanos e das instalações diplomáticas dos EUA em Kinshasa, capital da RDCongo.

O mandatário justificou a mobilização com a possibilidade de expressões de violência no país, que aguarda o resultado das eleições que elegem o sucessor do Presidente Joseph Kabila, no poder desde 2001 e impedido constitucionalmente de se recandidatar.