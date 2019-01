Actualidade

O treinador do Tondela, Pepa, disse hoje que quer "meter a quarta" vitória frente ao Sporting, equipa que quer "enfrentar olhos nos olhos", em encontro da 16.ª jornada da I Liga de futebol marcado para segunda-feira.

"Sei que se valoriza muito em termos mediáticos, mas, para nós, é mais um jogo. Temos noção dos holofotes, mas, acima de tudo, queremos desfrutar do jogo e, lá dentro, são 11 contra 11 e queremos muito, muito, a vitória, meter a quarta. Vamos em três vitórias, então vamos embora atrás da quarta. É o que queremos, o nosso pensamento é a vitória", assumiu Pepa.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Sporting, agendado para as 19:00 de segunda-feira, no Estádio João Cardoso, em Tondela, o técnico lembrou que o ano começou da melhor forma, com uma vitória, frente ao Santa Clara (2-1), nos Açores, na 15ª jornada.