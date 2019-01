Actualidade

A GNR deteve 28 pessoas em flagrante delito durante as operações de combate à criminalidade e de fiscalização rodoviária realizadas entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje em todo o país, indicou a corporação.

Num comunicado de balanço da atividade operacional de 12 horas, a Guarda Nacional Republicana destaca as nove detenções por condução sob o efeito do álcool, oito por tráfico de droga e quatro por condução sem habilitação legal.

Os militares da GNR apreenderam também 117 doses de haxixe, duas armas brancas e um objeto perfurante dissimulado.