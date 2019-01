Actualidade

O novo treinador do Rio Ave, Daniel Ramos, quer "ver melhorias" na sua equipa já no jogo de domingo, frente ao Benfica, no estádio da Luz, na 16.º jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico dos vila-condenses, que assumiu o comando do plantel apenas na quinta-feira, herdou uma equipa que não vence, no campeonato, há sete jornadas consecutivas, algo que pretende inverter já neste duelo com as 'águias'.

"Mesmo sendo o Benfica o próximo adversário, num jogo com grande grau de dificuldade, espero ver melhorias e um compromisso para sairmos de uma situação difícil, à qual o clube não esta habituado, com esta série de resultados", notou Daniel Ramos.