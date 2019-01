Actualidade

O argelino Brahimi esteve hoje novamente afastado dos trabalhos da equipa do FC Porto, tendo feito tratamento e trabalho de ginásio, a dois dias da receção ao Nacional, para a 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O extremo, que, na quinta-feira, saiu do jogo com o Desportivo das Aves com queixas físicas, realizou tratamento, tal como tinha sucedido na véspera, tendo igualmente efetuado "trabalho de ginásio", segundo adiantaram os 'dragões' na sua página oficial na Internet.

Bruno Costa, que se lesionou diante do Belenenses, também esteve em tratamento, enquanto Aboubakar e Otávio voltaram a realizar treino condicionado.