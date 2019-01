Actualidade

O grupo The Portuguese Kids está a preparar um especial de comédia que inclui gravações ao vivo a partir do seu novo espetáculo "Live, Laugh, Linguiça Tour!", disse à Lusa Derrick DeMelo, porta-voz do trio de comediantes.

O projeto dos lusodescendentes Derrick DeMelo, Brian Martins e Al Sardinha tem produção do cineasta lusoamericano Dean Câmara, que venceu um Emmy no ano passado pela série "Hard Knocks" e é coprodutor da primeira série de culinária portuguesa na televisão norte-americana, "Maria's Portuguese Table".

Entre as atuações gravadas ao vivo está o espetáculo no Second City Comedy Club de Toronto, Canadá, um palco histórico "de onde saíram muitos dos primeiros comediantes do SNL [Saturday Night Live]", explicou à Lusa Dean Câmara.