Actualidade

O secretário-geral do PCP criticou hoje o PSD e o CDS-PP por, após "anos e anos nos governos", colocarem agora "a máscara da farsa" e do "descaramento" e virem "bramar" acerca de alegadas falhas do Estado.

Segundo o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, "hoje há por aí quem, depois de anos e anos" nos governos do país, "venha agora bramar, como faz o PSD e o CDS, a cada previsível dificuldade e até calamidade, como dos incêndios, que o Estado falhou".

Estes partidos colocam "a máscara da farsa, do descaramento", mas, antes, "andaram a destruir, a encerrar" e "a promover cortes atrás de cortes em serviços essenciais do Estado", promovendo "a sua concentração" e "liquidando serviços próximos das populações", reforçou o secretário-geral comunista, num almoço convívio em Vidigueira (Beja).