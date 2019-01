Actualidade

O mês de dezembro de 2018 foi quente, com a temperatura máxima a alcançar o terceiro valor mais alto em 87 anos, indicou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA avança também que no final de dezembro verificou-se "o surgimento da classe de seca meteorológica fraca" a sul do Tejo devido aos valores baixos de precipitação registados no último mês.

Desta forma, o IPMA indica que a distribuição percentual do índice de seca no território é de 53,3% na classe de seca fraca, 13,7% na classe normal e 33% na classe de chuva fraca.